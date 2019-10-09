شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات دولية واسعة للعدوان العسكرى التركى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت العديد من الدول،اليوم، الأربعاء،الهجوم الذى شنته تركيا على مناطق عدة في شمال شرق سوريا، كما دعوا أنقرة لوقف عملياتها العسكرية في هذه المناطق .

ودعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، وفقا لقناة" روسيا اليوم " الإخبارية " تركيا لضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية في سوريا.

وأفاد يونكر، أمام البرلمان الأوروبي، بأنه لدى تركيا مخاوف أمنية عند حدودها مع سوريا، وعلينا تفهم ذلك.. لكني أدعو أنقرة وغيرها من الأطراف الفاعلة لضبط النفس".

وتابع قائلا "إذا كانت خطط تركيا تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن.

كما أدان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بقوة الهجوم التركي في شمال سوريا، مشيرا إلى أن أن العملية التركية في سوريا ستؤدي إلى المزيد من الاضطراب وزعزعة استقرار في المنطقة ويساعد على عودة ظهور تنظيم "داعش".

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وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أن الهجوم التركي قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة وأيضا تدفقات جديدة للاجئين.

فيما ندد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالعملية التركية في سوريا، مشددا على أنها تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الضرر بالمدنيين.

فيما قالت وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي،إميلي دو مونشالان، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعت لعقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

وأضافت دو مونشالان أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بشدة بالعملية التركية.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ،في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية لوقف الهجمات التركية، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بدء الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.