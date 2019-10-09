ضبط موظف يصور نفسه عاريًا من شرفة شقته في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة، اليوم الأربعاء، موظفًا في الشيخ زايد، لتصوير نفسه عاريًا من شرفة شقته.

وتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من الجيران بتضررهم من موظف اعتاد التقاط صور لنفسه عاريًا من شرفة منزله.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور، وألقت القبض على الجار المتهم، وبمواجهته أيد ما جاء بالبلاغ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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