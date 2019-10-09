داخل تجويف الحقيبة.. ضبط راكب بحوزته حشيش وأقراص مخدرة بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمطار برج العرب، تحت إشراف اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته كمية من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة.

كانت أجهزة البحث الجنائي بمطار برج العرب، ضبط ت أحد الأشخاص مقيم بالغربية حال إنهاء اجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته 390 قرص مخدر، كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جرام مخبأة بتجويف إحدى حقائبه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب والعمل على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الأمنية والتأمينية المناسبة لضبط مرتكبيها والقائمين عليها بكافة منافذ البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.