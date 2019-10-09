قسم ترجمة للوثائق.. جهود قطاع الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع ‏الأحوال المدنية خلال استقبال الحالات الإنسانية لتقديم الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين.

ومن بين الخدمات التي يقدمها القطاع الذي يبدأ عمله من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا هى استحداث قسم تخصص في ترجمة الوثائق للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.