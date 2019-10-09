محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد جهود الإدارات النوعية والجغرافية بقطاع الأحوال المدنية خلال استقبال الحالات الإنسانية لتقديم الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين.
ومن بين الخدمات التي يقدمها القطاع الذي يبدأ عمله من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا هى استحداث قسم تخصص في ترجمة الوثائق للتيسير على المواطنين.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر قسم ترجمة للوثائق.. جهود قطاع الأحوال المدنية للتيسير على المواطنين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.