"راجل وست وقعوا من الكوبري".. 4 أيام بحث عن جثة شاب سقط بالنيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة، حول واقعة وفاة شاب وفتاه غرقًا في مياه النيل، بعدما اختل توازنها أثناء التقاطهما "صورة سيلفي"، سقط من فوق كوبري جامعة القاهرة.

وقال المصدر، في تصريح لمصراوي، الأربعاء، إن مواطن حضر إلى ديوان قسم شرطة مصر القديمة، الأحد الماضي، وأبلغ بمشاهدة شاب وفتاه سقطا من أعلى كوبري الجامعة في راجل وست وقعوا من فوق الكوبري".

وتابع المصدر: بالتزامن مع ذلك ورد بلاغ آخر من شقيق الشاب يفيد بتغيبه و"خطيبته" عقب خروجهما للتنزه.

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التحريات وبمراجعة الكاميرات المتواجدة بالمنطقة، تبين أن المجني عليهما "محمد. س"، في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، وخطيبته مقيمة بنزلة السمان"، كان يجلسان أعلى كوبري الجامعة، وأثناء التقاطهما وشاب "صورة سيلفي"، وسقطا في مياه النيل بعدما اختل توازنها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، والإسعاف النهري، وبعد مرور 3 أيام نجحت في انتشال جثة الفتاة، وما زال البحث جاريًا عن الشاب.

وكشف التقرير الطبي الأولي وفاة الفتاة باسفكسيا الخنق الناتج عن الغرق.

وصرحت النيابة بتسليم جثة الفتاة لذويها لدفنها، وكلفت باستمرار أعمال البحث عن الشاب.