بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين بمقر جريدة التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر جريدة التحرير، تضامنًا مع الزملاء في أزمتهم مع مالك الجريدة أكمل قرطام، بعد قراره بخفض رواتبهم للحد التأميني بالعقد 900 جنيه، وفصل عدد منهم.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قرر في آخر اجتماع له، إحالة أسامة خليل ناشر صحيفة التحرير إلى لجنة التحقيق النقابية.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر الصحيفة، داعيًا كافة الزملاءبالصحيفة للانضمام للاعتصام، معتبرًا أن ذلك واجب نقابي.

يأتي هذا اعتراضًا على قرار مجلس الإدارة ومالك الجريدة المهندس أكمل قرطام، بتخفيض رواتب جميع الصحفيين إلى الأجر التأميني 900 جنيه، والعمل بالحد الأقصى لساعات العمل وهو 8 ساعات يوميًا لمدة 6 أيام في الأسبوع.