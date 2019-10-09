"التعليم" تنظم احتفالية لطلاب الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع "الداخلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ماراثون سباق جري 100 متر للطلبة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار "يوم في حب مصر" والذي أقيم باتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، إن الإدارة تنظم بفاعليات ومسابقات على مستوى الجمهورية في كافة النواحي الرياضية والفنية، واليوم تم الاتفاق علي اختيار أفضل العناصر رياضيًا من نتائج المسابقات ليتم دعمه فنيًا من خلال اتحاد الشرطة الرياضي.

حضر الاحتفالية الدكتور هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، واللواء نائل ثروت مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، واللواء حازم الحبروك مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي، والعميد منار مختار قطاع حقوق الإنسان، والعميد شرين أحمد بدر الدين مدير النشاط الرياضي باتحاد الشرطة.