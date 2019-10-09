مصر | المشدد 3 سنوات لمزورين في حيازة مبنى بالسلام

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف وعاطلان بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة اشتراكهما بتزوير محررات ومستندات خاصة بأحد العقارات، بمنطقة المرج.

وتعود تفاصيل البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام شخصان بالاستيلاء على عقار بالمنطقة دون وجه حق، عن طريق تزوير المستندات الخاصة به.

وبالتعامل مع البلاغ المذكور أثبتت التحريات صحة البلاغ المقدم، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين.

وتبين أن وراء الواقعة "سمير.أ" 36 سنه عاطل، و"علاء.م " 30 سنه عامل، و"صفوت.أ" موظف، اتفقا فيما بينهما على تزوير محررات ومستندات رسمية، لأحد العقارات فى منطقة السلام .

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثالث، استغل سلطات وظيفته فى تزوير أوراق ومحررات ومستندات رسمية، خاصة لعقار، على غرار المحررات الصحيحة، التى تصدرها تلك الجهات الحكومية الرسمية، حيث تبين أيضا أن المتهم الأول هو من قام بمساعدته فى التعرف على المتهم الثانى عامل، كما تبين أن المتهم أمده بالبيانات اللازمة، والأوراق المطلوبة فى شراء العقار محل الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول قدم المحرر المزور لباقى المتهمين، وأصدر لهما الموظف المختص صورا رسمية منه، اعتقادا منه بصحة ما قدم إليه، مما سهل لباقى المتهمين الاستيلاء على العقار.

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وبالقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترافا بتزويرهما المحررات والمستندات الخاصة بالعقار محل الواقعة، وتم احلاتهم إلى النيابة العامة، التى أحالتهم بدورها عقب انتهاء التحقيقات إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة طالب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الإجرامي.

وكما وجهت النيابة للمتهم تهمتي السرقة وتهمة انتحال صفة ضابط الشرطة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلاتفيد أنه أثناء تأمين فندق الفيرمونت سمعوا صوت استغاثة أحد الأشخاص بهم باستبيان الأمر تم التقابل مع "أحمد. ح"، 20 سنة، طالب وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل أمام الفندق المشار إليه فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" قام باستيقافه منتحلًا صفة ضابط شرطة والاستيلاء منهم على مبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول ولاذ بالفرار.

وعلى الفور بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "عبدالرازق. س"، 37 سنة، عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات المستولي عليها.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.