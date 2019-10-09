مصر | "8 وقائع سرقة".. التحري حول عصابة الدراجات النارية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "8 وقائع سرقة".. التحري حول عصابة الدراجات النارية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول تشكيل عصابي مكون من عاطلين لقيامهما بسرقة الدراجات النارية فى منطقة مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان مفادها أن كلا من طارق أ، 37 سنة، عاطل، حسام. م، 33 سنة، عاطل مسجل خطر والهارب من من قضية "سرقة بالإكراه" لمدة 3 سنوات، والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 46 جنح تدابير القسم، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وأنهما وراء العديد من تلك الحـوادث.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة لهما بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط الدراجات البخارية المستولى عليها بأماكن إخفائها، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.