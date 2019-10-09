مصر | النيابة توجه تهمتي السرقة وانتحال الصفة لمسجل ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة توجه تهمتي السرقة وانتحال الصفة لمسجل ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجل شرطة وسرقة طالب، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الإجرامي.

وكما وجهت النيابة للمتهم تهمتي السرقة وتهمة انتحال صفة ضابط الشرطة.

وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلاتفيد أنه أثناء تأمين فندق الفيرمونت سمعوا صوت استغاثة أحد الأشخاص بهم باستبيان الأمر تم التقابل مع "أحمد. ح"، 20 سنة، طالب وقرر بأنه حال سيره بشارع كورنيش النيل أمام الفندق المشار إليه فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" قام باستيقافه منتحلًا صفة ضابط شرطة والاستيلاء منهم على مبلغ مالي 650 جنيها، وهاتف محمول ولاذ بالفرار.

Advertisements



وعلى الفور بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه يدعى "عبدالرازق. س"، 37 سنة، عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على المسروقات المستولي عليها.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة بسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بما تقدم.

