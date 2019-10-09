مصر | السيطرة على حريق كابل كهرباء دون إصابات بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق كابل كهرباء دون إصابات بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق كابل كهرباء بمنطقة الطالبية، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في كابل كهرباء بمنطقة الطالبية، وتم الدفع بسيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.