أخبار مصر | حملة نظافة لمركز ومدينة الواحات البحرية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة نظافة لمركز ومدينة الواحات البحرية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ مركز ومدينة الواحات البحرية بالجيزة، برئاسة الدكتور رضا على قويطة، حملة لرفع النظافة وتحسين الطريق العام، وإزالة الإشغالات مم الطرق.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبإشراف عادل مرضى نائب رئيس المركز والمدينة و الدكتور صبري شاكر سكرتير عام المركز والمدينة.

وقامت الحملة بعمل الآتي:

١- رفع الإشغالات بشارع مسجد التوحيد بالباويطي بجوار المسجد مباشرةً

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٢- رفع المخلفات الصلبة والقمامة من الصندوق الذي عند منتصف المقابر بشارع المقابر بالباويطي بداية من تقاطع شارع د/احمد مهدي بالباويطي.

٣-تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارع مدرسة السلام الابتدائيه المشتركه بالباويطي.

٤-تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من شارع عصام رمزي والمتفرع من شارع مصر الواحات البحرية بالباويطي بجوار العمارات الشرقية.

٥-تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من وسط منطقة العمارات الشرقية بالباويطي خلف قسم شرطة السياحة والآثار.

٦-تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من طريق مقلب القمامه والمخلفات بجوار الطريق الدائري