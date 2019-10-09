أخبار مصر | النائب عاطف عبد الجواد ينضم لحزب الحرية

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وقع النائب عاطف محمد عبد الجواد عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، استمارة الانضمام لحزب الحرية المصرى.

ورحب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بانضمام النائب عاطف محمد عبد الجواد عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب للحزب، مؤكدا أن النائب من الشخصيات النشطة داخل مجلس النواب وله دور كبير وفعال تجت قبة البرلمان، وهو إضافة كبيرة للحزب.

وكلف الدكتور صلاح حسب الله النائب عاطف محمد عبد الجواد، أمينا لمحافظة بنى سويف.

من جانبه رحب النائب عاطف عبد الجواد، بانضمامه للحزب، قائلًا: إنه يتشرف بالانضمام لحزب الحرية تحت قيادة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، مؤكدا أن الحزب به قيادات وكوادر سياسية وحزبية قادرة على إدارة الساحة السياسية فى الفترة المقبلة.