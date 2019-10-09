أخبار مصر | طارق سلمان يبحث في مؤتمر دولي الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي من أجل التسامح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سلمان يبحث في مؤتمر دولي الاتجاهات الأكاديمية في التعليم العالي من أجل التسامح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر، في المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس العالمي للتسامح والسلام والمقرر انعقاده بفاليتا عاصمة مالطا في التاسع والعاشر من أكتوبر.

وسيناقش- مع الدكتور أحمد الجروان رئيس مجلس التسامح مقترحات تمويل منح درجة الماجستير في موضوعات تتعلق بالتسامح ونشر السلام العالمي ودعم قضايا المواطنة الصحيحة، وطرق تمويل برنامج بحثي للتبادل العلمي بين كلية اللغات والترجمة وأقسام الدراسات العربية والإسلامية بالجامعات الغربية والشرق أسيوية يخدم قضايا السلام واستقرار المجتمعات إضافة إلى بحث إمكانية عقد مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الدينية والأكاديمية لتعزيز قضايا السلم العالمي ودعم المجتمعات المتماسكة وكذا تنظيم ورش عمل لتدريب الشباب علي نشر ثقافة الحوار بين طوائف المجتمع المختلفة.

وسيلقي سلمان - محاضرة عن دور الأزهر وجامعته في تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية ودور هذه الوثيقة في إعلاء قيم الأخوة والتعايش بين بني البشر.

يشار إلى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يرأسه الدكتور أحمد الجروان الرئيس السابق للبرلمان العربي وقد أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجهود هذا المجلس خلال لقائه برئيسه الأشهر الماضية.