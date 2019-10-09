أخبار مصر | "طاقة البرلمان" تشيد بالقضايا التي ناقشتها القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طاقة البرلمان" تشيد بالقضايا التي ناقشتها القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشتها القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية بالقاهرة.

وقال "السويدي" في بيان له اليوم، إن التحالف والتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الدول الثلاث يضمن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، والبحر المتوسط بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية بعثت برسالة قوية برفضها محاولات دول احتلال أراضى سوريا وأكدت على قوة الموقف لمصر وقبرص واليونان وشرعيته في التعامل مع شرق المتوسط، وأيضا حرص مصر على حقوق الدول الشريكة في المنطقة، فضلا عن التأكيد على عدم تأثر الموقف المصرى تجاه حقوق دول حوض البحر المتوسط في استغلال ثرواتها خاصة الغاز والطاقة وأنها ضد محاولات قوى أخرى تسعى لفرض مصالح غير شرعية على حساب حقوق الدول وسيادتها.

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن هناك اتفاقا تاما في وجهة نظر مصر وقبرص واليونان حول جميع القضايا الإقليمية والدولية مؤكدا ان التعاون بين الدول الثلاثة يعتبر نموذجا رائعا في الحفاظ على الثروات والحقوق التاريخية طبقا للقوانين والاتفاقيات الدولية وان هذه القمة أكدت ان مصر وقبرص واليونان حائط سد امام أي محاولات للسطو على غاز المتوسط وفيما يتعلق بقضايا البحث والتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.

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وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.

قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019،

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019616،.

تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 182018، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 1822019.