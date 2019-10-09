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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدا لبحث العدوان التركى على الشمال السورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الأمن عقد جلسة طارئة غدا الخميس بشأن الهجوم التركى على سوريا، فى استجابة سريعة لنداء باريس.

 

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قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشئون الخارجية والأوروبية، أميلى دى مونتشالين إن فرنسا تدين "بشدة" الهجوم التركى الذى تم شنه فى شمال سوريا واتعهدت بتحويله إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

 

وقالت أمام لجنة الشئون الأوروبية فى البرلمان الفرنسى، "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك سيكون واضحًا للغاية بشأن حقيقة الإدانة بشدة وبقوة ما يتم الإبلاغ عنه"، مؤكدة، "اننا نسيطر على مجلس الأمن الدولى".

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