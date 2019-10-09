شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية ترد على العدوان التركى بـ6 قذائف على مدينة نصيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت ست قذائف مدفعية على عدة مناطق فى مدينة نصيبين التابعة لولاية ماردين جنوبى تركيا. وقالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، إن قوات سوريا الديمقراطية استهدفت المدينة ردا على العدوان التركى على شمال وشرق سوريا. Advertisements فيما استهدفت طائرات جيش الاحتلال التركى قرى رأس العين و تل أبيض وعين عيسى. ووجه مستشفى الشعب فى مدينة الحسكة دعوات للأهالى للتبرع بالدم بعد وصول جرحى من مدينة رأس العين.

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