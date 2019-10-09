شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طيران جيش الاحتلال التركى يقصف مدن وبلدان سورية شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركى قرية مشرافة غرب فى إقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا. ونشرت وسائل إعلام كردية مقطع فيديو يبرز قصف الطائرات التابعة لجيش الاحتلال التركى لبلدات وقرى سورية. Advertisements وقالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال التركى بدأ بقصف على مدينة رأس العين شمال البلاد. وقال المكتب الاعلامى فى قوات سوريا الديمقراطية عبر بيان مقتضب إن قرية مشرافة إلى الشرق من تل أبيب تتعرض فى هذه اللحظات للقصف التركى.

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