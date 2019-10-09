شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحلف الناتو: دعونا تركيا إلى كبح عدوانها على الشمال السورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، منذ قليل إن الناتو دعا تركيا إلى "كبح" عملياتها فى سوريا.
وكانت ألمانيا قد حذرت من أن الهجوم التركى على سوريا فد يكون سبب رئيسى فى فرار عناصر تنظيم داعش الأجانب وعودتهم من جديد إلى دولهم فى أوروبا، حسبما جاء فى صحيفة 20 مينوت الفرنسية.
وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.
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