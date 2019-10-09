شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يطالب تركيا بوقف العدوان على شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف العدوان العسكري على شمال سوريا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية. وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا. وأكد مسئول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. Advertisements وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي. فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.

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