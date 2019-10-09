شكرا لقرائتكم خبر عن وقاحة الاخوان.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت قنوات الإخوان بإعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بدء العدوان على سوريا وتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق البلاد، حيث ظهر مقدم برنامج "الو مكملين" ليعلن فى حفاوة بالغة الخبر الذى وصفه بالعاجل. برر مقدم البرنامج العدوان التركى على سوريا العربية بأنه ضربة للمنظمات الإرهابية فى سوريا "بى كاكا" و"داعش"، فى محاولة لإخفاء حقيقة أن الضربة تستهدف تحقيق الأطماع التركية فى سوريا حسبما أكد محللون. Advertisements فى الوقت نفسه اختفى خبر العدوان التركى على سوريا من شاشة باقى القنوات الإخوانية، فى تجاهل تام شبهه مراقبون بأنه دفن للرأس فى الرمال، وقبضا لثمن الخيانة من أردوغان . كانت وكالة الأنباء "رويترز" نشرت منذ قليل، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

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