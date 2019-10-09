شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى لـ"الخليج 365": عدوان أردوغان على سوريا بوابة العودة لـ"داعش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اسحاق إنشى، المعارض التركى وأحد أعضاء حركة الخدمة التركية، إن الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان يريد أن يجر تركيا إلى حرب نهايتها مجهولة، مشيرا إلى عدم وجود مبررات للتدخل العسكرى فى شمال سوريا.
وأضاف "إنشى" فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، فى أعقاب إعلان أنقرة بدء عملية العسكرية، أن العمل المسلح للجيش التركى سوف يحرك ميليشيات كردية وأخرى لتنظيم داعش، من جديد .
وأشار فى تصريحاته إلى أنه قد تحدث انفجارات من قبل تنظيم "داعش" فى المطارات والأسواق، فى حالة قتل المدنيين شمال سوريا، وقد يحرك أكراد تركيا وتحدث الفوضى فى تركيا، أنا لا أرى أى فائدة لمصالح تركيا فى هذا الصدد، وجنون أردوغان قد يتسبب فى اشتعال الحرب العالمية الثالثة.
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