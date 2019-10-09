شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف تفاصيل اجتماع المجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى فى 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقد اليوم الاجتماع الدورى للمجلس الاستشارى الأعلى للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور خبراء السدود بالمراكز البحثيه والجامعات، وذلك طبقا للقرار الوزارى الصادر فى 2016 لإبداء الرأى فى المسائل الفنية والحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالسد العالى سوف نستعرض فى 7 نقاط.



1- الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالى والمنشآت الملحقة لضمان كفاءة العمل.

2- تم استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان أسوان وكذلك موقف إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.

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3- تم استعراض الموقف التنفيذى لموضوعات وقرارات المجلس السابقة وما تم إنجازه فى الموضوعات .

5- تم استعراض الموقف التنفيذى للعديد من العمليات الجارى تنفيذها مثل عملية رفع خطوط المياه العكرة المارة على الميول و المساطيح الخلفية لجسم السد.

6- تم استعراض عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وعملية إعادة تأهيل منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد .

7- تم استعراض عملية إنشاء كوبرى أسوان ليكون بديلا لحركة المرور على خزان أسوان.