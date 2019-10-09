شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان التركى على شمال سوريا يقتل 7 ويصيب 16 أخرين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت العربية فى نبأ عاجل، نقلا عن مواقع كردية، بمقتل 7 أشخاص وجرح 16 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة العدوان التركى على شمال سوريا.

وذكرت القناة أن محطة المياه التى تغذى محاظفة الحسكة تعطلت بعد تعرضها لعدوان تركى.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا، فيما أكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

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وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.