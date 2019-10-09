شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم الصلاة على سجادة بها رسم للكعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الصلاة على سجادة بها صور أو رسما للكعبة المشرفة، وذلك ردا على سؤال وجهه أحد المتابعين للدار خلال بث مباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء نصه:"هل يجوز الصلاة على صورة الكعبة المرسومة على سجادة الصلاة لأنها ستكون على الأرض؟".

وقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال إجابته على السؤال :"صورة الكعبة المشرفة على سجادة الصلاة جائزة وليست حراما، لأن هناك فرق بين الامتهان والتعظيم، ونحن بوضعنا صورة الكعبة المشرفة على سجادة الصلاة وغيرها فإننا نقصد التعظيم لا الامتهان الذى لا يجوز قطعا".

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وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.



