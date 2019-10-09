مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف الشهادات الدولية المعتمد للتأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر بوابة التوظيف الإلكترونية الشهادات الدولية المعتمد فى التأهيل الوظيفى بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت فتح باب التقدم للمعلمين فى مسابقة التربية والتعليم 2019 عبر إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، حيث تستهدف التعاقد مع خريجين جدد لسد العجز فى المعلمين بالمدارس والتى تعانى من عجز كبير حيث سيتم التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل. Advertisements

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