مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 .. اعرف آلية سداد رسوم التحقق من المستندات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر بوابة التوظيف الإلكترونية التى أطلقتها ظهر اليوم لتوظيف والتعاقد مع معلمين جدد آليات تسديد الرسوم المقررة للتحقق من صحه البيانات والمستندات، موضحة أنه بعد إستكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، سيتم ظهور رابط الدفع أضغط عليه وسيتم ظهور الاختيارات الآتية:
1- الدفع عن طريق خدمة فوري (في حالة الدفع من خلال فوري سيتم ارسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة).
2- الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.
واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه
فى حالة عدم وجود مركز اختبارات بمحافظة المتقدم يتم تواصل مع خدمة العملاء المختصين بالشهادة الدولية المتقدم إليها للتعرف على أقرب مركز اختبارات معتمد ويمكنك زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بكل جهة من خلال التوجه إلى النماذج والروابط بالصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية.
وبشأن إمكانيةتعديل بيانات الطلب فى اى وقت، أكدت الوزارة أنه يمكن تعديل بيانات الطلب في أي وقت من خلال الضغط على مفتاح متابعة طلب الحالة المتواجد بأعلى الصفحة الرئيسية بالبوابة الإلكترونية، يمكنك إدخال الرقم القومي والرقم السري المرسل إليك أثناء إنشاء الحساب وسيتم فتح حسابك ومن خلاله تستطيع التعديل بأي من البيانات أو إضافة مستندات.
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