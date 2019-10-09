شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يطلق حملة لتيسير زواج اليتيمات ويستأنف مبادرة «دكان الفرحة» بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، اجتماعاً بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين ابراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وتامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي للصندوق.

وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق في مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا لدور الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في مختلف المجالات التنموية فضلا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرعاية الأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه استعرض تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية نور حياة، والتي ينفذها الصندوق بتكلفة مالية قدرها مليار جنيه للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية، موضحا أن المبادرة تستهدف إجراء الكشف الطبي على أكثر من ٩٠٠ ألف تلميذ خلال العام الدراسي ٢٠١٩ -٢٠٢٠ فضلا عن إجراء ٢٠ ألف عملية لعلاج المياه البيضاء .

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وأشار إلى أن صندوق «تحيا مصر» يستعد لتوزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وذلك طبقا لخطة تم إعدادها لحصر المناطق التي تعاني عجزا في حضانات الأطفال بحسب إحصائيات وزارة الصحة ومركز معلومات مجلس الوزراء.

كما تطرق «عبدالفتاح» إلى مشروع فرش وتأثيث الوحدات السكنية بالأحياء الجديدة المزمع انتقال سكان المناطق المهددة للحياة إليها، والتي يصل عددها لنحو 9050 وحدة سكنية بحي الأسمرات والمحروسة بمشاركة من الصندوق قدرها 150 مليون جنيه.

وعلى مستوى مشروع إعمار القرى الأكثر احتياجا، كشف القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 1250 منزلا متهدما في 43 قرية وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ البرتوكول الثالث الموقع بين الصندوق وجمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة 2885 منزلا في 100 قرية فقيرة وذلك تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج أعمال مبادرة «دكان الفرحة» والتي تستهدف توزيع أكثر من 250 ألف قطعة ملابس جديدة على الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع 63 ألف قطعة ملابس حتى الآن استفاد منها أكثر من 25 ألف من طلاب الجامعة ممن أعدت لهم دراسات حالة، بالإضافة إلى عدد من الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، ومن المزمع استئناف نشاط المبادرة في الجامعات المصرية تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وإقامة معارض بها لتوزيع أكثر من 200 الف قطعة ملابس جديدة على مستحقيها، على أن تكون البداية من جامعة الأسكندرية والتي من المزمع أن تشهد إقامة معرضا لمبادرة دكان الفرحة يوم الثلاثاء القادم.

ويعتزم الصندوق خلال الفترة القادمة إطلاق حملة جديدة تستهدف تيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية والتي ستصل في مرحلتها الأولى لنحو 500 عروس، سيتم توفير تجهيزات الزواج لهن مجانا.