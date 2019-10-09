شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة البحيرة» تلجأ للمساجد والمدارس للتوعية بالسحابة السوداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة البحيرة بعقد ندوة موسعة لأئمة مساجد بمركز الدلنجات لتوعية الموطنين بخطورة وأضرار حرق المخلفات الزراعية والبدائل المطروحة للاستفادة منها، كما قام الفرع بالتنسيق مع الوحدات المحلية برصد بعض حالات حرق قش الأرز أو المخلفات الصلبة وتم التعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال تجميع قش الأرز ورصد أي حرائق والسيطرة عليها فوراً للحد من ظاهرة السحابة السوداء مع تكثيف المرور الميداني من قبل مجالس القرى والجمعيات الزراعية للتنبيه على المزارعين بعدم حرق قش الأرز، وحصر أي حالات حريق، وكذا متابعة التزام أصحاب المكامير غير المرخصة بالتوقف وفقاً للقرار الصادر بهذا الشأن مع تحرير المحاضر حيال المخالفين.

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وقام الفرع أيضًا بتنفيذ ندوات وورش عمل بالتنسيق مع التربية والتعليم حول «تلوث الهواء وأضرار استخدام البلاستيك» والذي شرح مخاطر السحابة السوداء وبدائل استخدام الأكياس البلاستيكية، وذلك بمدارس زيتون وإدكو الفنية بنات والحلواني الإعدادية المشتركة وبن العاص الابتدائية بمركز إدكو.

وقامت حملة من الجهاز بفحص عدد 101 سيارة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية للتأكد من أن عادم السيارة مطابق للحدود المسموح بها حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

ووجه المحافظ، بضرورة استمرار وتكثيف أعمال الرصد خاصة خلال موسم حصاد الأرز، كما وجه بتكثيف جهود التوعية بين المواطنين والمزارعين بضرورة الحفاظ على البيئة والحد من ظاهرة السحابة السوداء لتأثيرها البيئي والصحي الخطير على حياة الإنسان وتوعيتهم بالقيمة الاقتصادية الهامة للقمامة والمخلفات الزراعية وكيفية تعظيم الاستفادة منها.