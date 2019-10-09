شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان التعاون في مجال الصيد والاستزراع السمكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الفلسطيني رياض العطاري، تكثيف سبل التعاون بين مصر وفلسطين في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مصر، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، حيث حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ووفد من وزارة الزراعة الفلسطينية.

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وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وخاصة في المجال الزراعي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين.

وأعرب وزير الزراعة الفلسطيني على حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر، لافتاً إلى أنها هي الداعم الكبير للشعب الفلسطيني، وخاصة في تحقيق التنمية الشاملة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء إمكانية التعاون في مجال البحوث بين مركز البحوث الزراعية في مصر، ونظيره في فلسطين، وخاصة فيما يتعلق في الإرشاد ورفع القدرات البحثية للباحثين والفنيين الفلسطينيين، بحيث يشمل التعاون تبادل الخبرات، والتدريب في مجال النظم الخبيرة.

كما اتفق الجانبان على أن تقوم وزارة الزراعة في مصر بتنظيم دورة تدريبية متخصصة للفننين الفلسطينيين في مجال الطب البيطري والتحصين والتلقيح والرعاية البيطرية المتكاملة، فضلاً عن برنامج تدريبي في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي.