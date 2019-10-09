شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل وفدًا أمريكيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا. وأعرب الوفد الأمريكي عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس في نشر ثقافة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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