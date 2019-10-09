شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم: خدمات مجاناً وسرية تامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجامعة القاهرة طلاب الجامعة، مع بداية العام الدراسى الجديد، لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة، والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن «16023»، وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.

ويتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، خاصة «الفودو والاستروكس»، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال متخصصين لدى الصندوق.

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ويُعد «بيت التطوع» أحد أنشطة صندوق جامعة القاهرة، والذى تترأسه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهو التعلم باللعب من خلال «عجلة المعلومات»، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة من خلال طرح عدة أسئلة مثل: «ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة؟ وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية عند الرجال؟»، وكذلك حول خطورة تعاطى مخدرى الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنهما، والمفاهيم غير الصحيحة بأن المخدرات تجعلك خفيف الظل، وأنها تزيد من التركيز، أو تزيد من القوة البدنية، وغيرها من المعتقدات الخاطئة كزيادة الثقة بالنفس، وعندما يقوم الطالب بلف عجلة المعلومات ووقوفها على أحد هذه الأسئلة، يرد أحد المتخصصين على استفسارات وأسئلة الطلاب وعرض المعلومات، فى إطار برامج التوعية بأضرار الإدمان.

وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى تصريحات، اليوم، إن مقر الصندوق بجامعة القاهرة يواصل استقبال طلاب الجامعة وتنفيذ برامج توعوية بأضرار تعاطى الإدمان، بجانب نشر ثقافة الوعى بمخاطر المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما سيتم تنظيم ندوات كبرى ومبادرات ميدانية أمام كليات الجامعة المختلفة، خلال الشهر الجارى، وتوزيع المطبوعات حول كيفية الوقاية من التعاطى، لافتًا إلى أنه تم استقبال ما يقرب من 5 آلاف طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة فى أول 10 أيام من العام الدراسى الجديد، وأعلن 500 طالب جدد رغبتهم فى التطوع لدى برامج الصندوق المختلفة، بالإضافة إلى وجود 29 ألف متطوع حاليًا لدى الصندوق، يقومون بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المختلفة فى مجال التوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وكانت «غادة» قد افتتحت أول مقر لمتطوعى صندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب، بجانب العمل على جذب المزيد من المتطوعين الشباب للانضمام إلى التطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار التعاطى وتطوع 500 طالب جديد

صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار التعاطى وتطوع 500 طالب جديد

صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار التعاطى وتطوع 500 طالب جديد

صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار التعاطى وتطوع 500 طالب جديد

صندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة يستقبل الطلاب لتوعيتهم بأضرار التعاطى وتطوع 500 طالب جديد