شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يبحث التعاون مع مؤسسة شباب القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، الأستاذ أحمد فتحي، المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة لبحث سبل التعاون بين البنك والمؤسسة التي تعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع المصري من خلال تأهيل كوادر من الشباب والطلاب على القيادة بالإضافة إلى دعم ابتكاراتهم، وتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا.

وأوضح «فاروق» أن التعليم من أهم أنواع الاستثمار وأن النشاط الطلابى يعتبر عنصراً تعليميا مهما لما له من دور في تنمية شخصية الطالب، وصقل مواهبه وتكوين شخصية قيادية قادرة على التصرف في المواقف وقادرة على التفكير السليم والمتزن، موضحا أن المشكلة التي تواجه أغلب الأنشطة الطلابية، تتمثل في صعوبة الحصول على الدعم المادي.