شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب جزئي بـ«الشرقية للدخان» بسبب تأخر صرف الحوافز.. والإدارة تجتمع لاحتواء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل عمال الشركة الشرقية للدخان -المنقولة من قطاع الأعمال العام إلى قانون ١٥٩ للشركات المساهمة- في إضراب جزئي، اليوم الأربعاء، نتيجة لعدم استجابة مجلس الادارة لمطالبهم خلال اليومين الماضيين.

ووزع العمال بيانا بينهم يتضمن جميع مطالبهم التي تمثلت في حد أدنى للحافز اليومي ٢٢٠ جنيه للدرجة السادسة فيما فوق، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى ٩٠٠ يوم وزيادة بدل الوجبة إلى ٢٠٪.

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وتضمنت المطالب زيادة بدل الطبيعة للعاملين بالمصانع لـ٧٥٪ للعاملين و٥٠٪ لباقي العاملين بالمصانع وحل مشاكل العاملين بالسرفيس وتثبيتهم واعتبارهم اخر جيل التعيينات وتسوية المؤهلات للعاملين بعد الاختبارات ورحيل رئيس المجلس.

وقال مسؤول بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، في تصريح خاص، إن مجلس الادارة دخل في اجتماع مع ممثلين للعمال وسيتخذ قرارات إيجابية تنهي الأزمة وتحتويها.

وبدأ الاجتماع عصر الأربعاء، ومن المقرر أن ينتهي خلال ساعات مع استمرار العمال في إضراب جزئي عن الانتاج والتشغيل.

من ناحية أخرى، ترتب الشرقية للدخان ردا مفصلا لإرساله لإدارة البورصة غدا الخميس، خاصة أن الشركة متداول أسهمها بسوق المال ولديها التزام بالافصاح والشفافية.