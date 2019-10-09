شكرا لقرائتكم خبر عن «المهن التعليمية» تحدد إجراءات الحصول على عضوية النقابة للمتقدمين لمسابقة الـ 120 ألف مُعلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نقابة المهن التعليمية النقابات الفرعية واللجان النقابية، بتيسير إجراءات استخراج كارنيه العضوية للمتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم، للتعاقد مع 120 ألف بعد أن أصبحت عضوية النقابة شرطًا أساسيًا للتقدم.

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وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين خلال اجتماعها اليوم، إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم إلى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأي فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية والتي تصدر موافقتها فوراً في نفس وقت تسليم الإيصال بعد مراجعته.

واستعرضت هيئة المكتب خلال اجتماعها أيضاً الاستعدادات والترتيبات النهائية لمؤتمر الأمانة العامة والهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب والذي يعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة في الفترة من 12 :15 أكتوبر الجاري برعاية وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.

وتابعت هيئة المكتب استعدادات صرف دفعة المعاشات للأعضاء المقرر صرفها يوم 14 أكتوبر الجاري من حيث جاهزية ماكينات الصراف الآلي وضخ الأموال بها واستعداد خدمة العملاء بالبنك لاستقبال الشكاوى وحلها في أسرع وقت.