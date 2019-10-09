شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مهرجانًا رياضيًا بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بهذه المناسبة، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حسبما ذكرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية لمصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء في كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة واجتياز الموانع بالكراسى المتحركة واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لمصابى العمليات الحربية وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، مشيداً بما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات وعطاء متواصل فداءً لمصر وشعبها ودفاعاً عن ترابها المقدس.