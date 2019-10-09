شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 21 ألف جنيه مستحقاته المتأخرة بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، تمكن من حل مشكلة المواطن المصري «سعيد.أ.م» بحصوله على مستحقاته المتأخرة منذ عام 2017 البالغة 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بميلانو، بمتابعة مشكلة المواطن «سعيد .أ.م» من منيا القمح محافظة الشرقية وحل مشكلته مع صاحب العمل «ع. ج. أ»، حيث تصل مستحقاته المالية منذ عام 2017 إلى حوالي 1175 يورو، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

وتابعت الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران خطوات حل المشكلة أولا بأول، حيث أشار إلى أنه بناء على توجيهات الوزير، والسفير إيهاب أبوسريع القنصل العام بميلانو في هذا الشأن، تحرك على الفور وقام بالتواصل مع صاحب العمل وعقد معه جلستين وديتين تم الوصول خلالهما إلى حل مشكلة المواطن وحصل على مكافأة نهاية الخدمة، وأجر ساعات العمل المتأخرة بإجمالي 1175 يورو، أي ما يوازي 21 ألف جنيه مصري تقريبا.