شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 11 مسؤولًا في 5 وحدات محلية بالدقهلية للتحقيق لمخالفات قانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إحالة 11 مسؤولا بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير والإهمال في العمل.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بناء على تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية خلال 4 أيام شملت مراكز «ميت سلسيل والمنزلة والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين».

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وكلف «شاروبيم» الشؤون القانونية بالمحافظة بإجراء التحقيق مع عدد من مسؤولي الوحدة المحلية بالبصراط التابعة لمركز المنزلة، وهم: رئيس قسم الإيرادات، لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متأخرات سنوات سابقة، ومسؤول الإشغالات، لعدم تحصيل رسوم إزالة 7 حالات، ورئيس القسم الهندسي، لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفات البناء وعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات لرخص المحلات، كما كلف بإحالة رئيس القسم الهندسي وقسم الرخص بالوحدة المحلية بالجعافرة مركز ميت سلسيل للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدي مواطن ومسؤول قسم الرخص لعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات.

وقرر «شاروبيم» إحالة رئيس قسم البيئة للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه 101 حالة هدم بدون ترخيص، ومسؤول الحملة الميكانيكية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترخيص للمعدات، ومسؤول الإيرادات لوجود إيصالات التحصيل بدون أختام، ورئيس القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفة شروط الترخيص لمواطن وذلك بالوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة.

وأحال محافظ الدقهلية مسؤول الحملة الميكانيكية ومسؤول الإشغالات بالوحدة المحلية ببشلا مركز ميت غمر، لعدم اتخاذ الإجراءات حيال تجديد الترخيص للمعدات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 حالات إشغال، وبالتحقيق مع رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بطوخ الاقلام مركز السنبلاوين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 حالات هدم بدون ترخيص.