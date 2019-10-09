شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تشارك في معرض TTG ريميني بإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت مصر للطيران بجناح متميز في المعرض الذي بدأت فاعلياته في مدينة ريميني الإيطالية، اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد كبير من العاملين بسوق السياحة العالمي.

وشاركت مصر للطيران في المعرض برئاسة الأستاذ حاتم محمود، مدير مكتب مصر للطيران روما، الذي عقد عدة لقاءات ومناقشات مع وكلاء السياحة والسفر المتواجدين بهدف زيادة عملاء مصرللطيران واستقطاب شركاء جدد.