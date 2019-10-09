شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب بتعديل المناهج الدراسية لمواكبة الثورة التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر السنوي الحادي عشر للمنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم، تحت عنوان «تحويل التعليم في الوطن العربي من التعليم إلى التعلم لغرض الابتكار».

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يُعقد المؤتمرعلى مدى يومين، برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وبتنظيم مشترك بين الأمانة العامة للجامعة (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) ومجموعة طلال أبوغزالة.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أن الأنظمة التعليمية في العالم العربي تواجه تحديات كبيرة ناتجة عن التغيرات السريعة وثورة المعلومات والتقدم التقني بما يعرف بمجتمع المعرفة، خاصةً أن بقية العالم يسعى إلى تطوير أنظمته التعليمية بشكل مستمر للوصول إلى أفضل مخرجات وبأقل جهد وتكلفة، ولذلك يجب علينا التركيز على جودة التعليم لتحسين وتطوير مخرجاته وتحقيق كافة المتطلبات واحتياجات المجتمع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، من أجل الإرتقاء بأنظمتنا التعليمية.

وقالت السفيرة: «إن المؤتمر سيسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالابتكار والإبداع كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم، وإتاحة المجال أمام الطلبة لإكتشاف المفاهيم والمعارف بشكل مستقل، من خلال طرح الأسئلة المناسبة التي من شأنها أن تحفز التفكير، وذلك بهدف خلق بيئة مناسبة من التعلم الفعّال للطلاب بعيداً عن التلقين، والإعتماد على وسائل التكنولوجيا لتكون بوابة العبور إلى العالم الخارجي، من خلال التوظيف الكفء لها في عمليات التعليم والتعلم، كما يسعى إلى تمكين التعاون متعدد التخصصات بين المعلمين والخبراء والشبكات الإقليمية في المجالات المختلفة، وذلك في ضوء انتشار التكنولوجيا الرقمية المتزايدة داخل الصفوف الدراسية في مختلف أنحاء العالم».