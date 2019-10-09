شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: نعمل بفكر جديد للتدريب المهني بالانتقال للشباب لمحل إقامتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعمل بفكر جديد في مجال التدريب المهني باعتباره هو أولي الخطوات الجادة نحو التشغيل الأمثل، مؤكدا أنه لا تشغيل دون تدريب، لأنه النواة الأولى الذي ترتكز عليه فكرة التشغيل الأمثل، مضيفًا أنه انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة بأهمية ملف التدريب فقد أطلقت 2019 عامًا للتدريب المهني.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه من هذا المنطلق نقلت الوزارة الفكر التدريبي من 38 مركزا ثابتا تابعة لها بالمحافظات إلى وحدات التدريب المتنقلة لتصل للشباب لمحله إقامتهم، الأمر الذي سيعودُ عليهِم بالنفع الكبير والانطلاق نحو مستقبل أفضل له ولأسرته، وتقديم خدمة جليلة تقدم للمجتمع والدولة المصرية، برفعِ أسهم الاقتصاد وزيادة وريادة الإنتاج المصري.

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وأشار إلى أن هذا الفكر جاء من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك»، التي اطلاقتها الوزارة بـ 4 وحدات متنقلة للتدريب المهني على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية، بالقرى والنجوع في 27 محافظة.

وقال الوزير إن «مهنتك مستقبلك»، تأتي تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدفُ الوصول إلى متدربٍ كفء على مستوى عالٍ باعتبار أن التدريب الجيِّد هو السبيل الأفضل للتشغيلِ الأمثل.

وأوضح «سعفان» أن الوزارة تتابع يوميا التدريب بالوحدات الأربع المتنقلة في قري ونجوع محافظات الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، لإزالة أية معوقات قد تقابل المتدربين، حيث يتم تنفيذ دورات التدريب التي تضم كل واحدة 15 متدربة ومتدرباً على مهن التفصيل والخياطة والسباكة الصحية والتركيبات الكهربائية.

وقال إن الوزارة تقوم حاليا بإعادة تطوير وتأهيل 9 وحدات متنقلة بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، تمهيدا لإطلاقها لتجوب باقي قري ونجوع محافظات مصر.