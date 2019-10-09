شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأولويات إذا عادت مصر وإثيوبيا والسودان لمفاوضات سد النهضة؟.. خبير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد أبوزيد الخبير الدولي في الموارد المائية، وعضو مجلس المحافظين في المجلس العربي للمياه، إنه غالبا ما تشمل أي مفاوضات وخاصة تلك المتعلقة بالمياه، خطوط حمراء، وبعض التنازلات، ومنافع مشتركة من استخدامات المياه للأطراف المشتركة في التفاوض، وللمتابع لتطور المفاوضات حول سد النهضة وبكل وضوح وشفافية وحيادية، يمكن تحليل مواقف مصر وأثيوبيا والسودان من المفاوضات للتعريف بها على مستوى المجتمع الدولي.

وأضاف «أبوزيد»، إنه علينا أن نبدأ بالطرف المصري والذي قدم كل ما في وسعه من اعتراف بحق أثيوبيا في التنمية وفي إنشاء سد النهضة لتوليد الطاقة دون التأثير على حق مصر في المياه وفي الحياة. فمع قدرة مصر على التصعيد الدولي والملاحقة القانونية لخرق أثيوبيا لاتفاقية ١٩٠٢ عند تدشينها لسد النهضة عام ٢٠١١ دون التشاور مع مصر، فقد فضلت مصر وقتذاك التجاوب مع تراجع أثيوبيا ورغبتها في تشكيل لجنة خبراء دولية مشتركة لتقييم دراسات سد النهضة والتي أوصت بدراسات إضافية.

ثم أكدت مصر مرة أخرى حسن نيتها من خلال توقيع اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥ والذي اعترف بحق أثيوبيا في توليد الطاقة من السد، ولكنه وضع الخطوط الحمراء التي تؤكد على ضرورة عدم إحداث السد لضرر جسيم لدول المصب وضرورة اتفاق الاطراف الثلاثة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي قبل البدء في الملء الاول وبعد انتهاء الدراسات المشتركة.

وأوضح: «أكدت مصر حسن النية مرة أخرى عند اختيار المكتب الاستشاري الدولي نزولا على رغبة أثيوبيا. ثم مرة أخرى أبدت حسن النية ووافقت على التقرير الاستهلالي للدراسات المشتركة الاضافية الذي أعده المكتب الاستشاري المستقل. ومرة أخرى وبعد تعثر المفاوضات حول التقرير الاستهلالي نتيجة اعتراضات الجانب الأثيوبي أبدت مصر حسن النية وطالبت بالاستعانة بالبنك الدولي كطرف رابع للفصل في تلك الاعتراضات».

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وأشار الخبير الدولي في الموارد المائية، إنه قوبل المقترح بالرفض الأثيوبي. ومرة أخرى وبعد توقف مرحلة الدراسات والدخول مباشرة في التفاوض حول قواعد الملء والتشغيل السنوي وتعرقُل تلك المفاوضات، إفترضت مصر حسن النية واقترحت دخول طرف رابع للتوفيق بين الاطراف الثلاثة، ولكنه قوبل أيضا بالرفض. ومن جانب آخر نجد الآن القيادة السياسية المصرية تتناول الموضوع بمنتهى الشفافية والوضوح ومبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك والمتمثلة في الاعتراف بحق أثيوبيا في التنمية مع عدم المساس بحقوق مصر المائية.

وأوضح «أبوزيد»، إنه بتحليل مواقف الطرف الأثيوبي، نجد خرقه لاتفاقية ١٩٠٢ عند تدشين سد النهضة، ورفض اشراك خبراء دوليين في اللجنة المشتركة لسد النهضة، ثم الاختلاف حول مبادئ علمية دولية راسخة ومتعارف عليها في دراسات تقييم آثار السدود استخدمها المكتب الاستشاري الدولي، والتأويل الخاطئ في تفسير بنود اعلان المبادئ، ورفض اشراك منظمات دولية أو أي طرف رابع في التفاوض للتوفيق، وعدم اتساق أعمال اللجان الفنية والتفاوضية الأثيوبية وتناقضها مع تصاريح القيادات السياسية الأثيوبية مما يعكس مماطلة لمد أمد المفاوضات. وذلك بالإضافة إلى عدم قدرة الجانب الفني الأثيوبي على إثبات عدم الإضرار بدول المصب، أو إثبات تحقيق المنافع لمصر خاصةً.

وفيما يتعلق بتحليل الموقف السوداني، أكد «أبوزيد»، أنه مع وجود السودان ومصر في مركب واحدة من حيث تأثر كميات المياه المنصرفة لهما عبر النيل الازرق بعد السد، ولكن الاعتقاد بأن منافع السد أكبر، يغلُب على الموقف السوداني. مع أن منافع السودان من انتظام تصرف النيل الازرق أو تخفيض الإطماء في سدود السودان لا تقارن بالتأثير السلبى للنقص في تصرفات النيل الازرق والذي يجب أن تتقاسمه مصر والسودان حسب اتفاقية ١٩٥٩.

ولفت الخبير الدولي في الموارد المائية، إلى أنه إذا كان هناك ضوء خافت في نهاية النفق المظلم لسد النهضة، فهناك بعض الأساسيات من وجهة نظره الشخصية والتي يري أنها ضرورية لكي ينطلق منها أي نقاش قادم إذا كُتب للأطراف الثلاثة العودة لطاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن الهدف من المفاوضات هو الوصول لاتفاقية حول الملء الاول والتشغيل السنوي والألية المشتركة لإدارة السد، ومعايير تقييم الضرر والتعويض والمنافع المشتركة ومعايير تقدير حجم التصرف الطبيعي للنيل الازرق بعد السد، حسب إعلان المبادئ.

وأضاف «أبوزيد»، أن حجم الملء الأول هو الحجم الأدني للتشغيل السنوي، والذي سيتم على اساسه وضع قواعد الملء الأول وقواعد التشغيل السنوي، موضحا أن تعريف الضرر الجسيم لسد النهضة على مصر هو النقص في تصرفات النيل الازرق والذي له تأثير قصير أو طويل المدى على قدرة مصر على الحصول على حصتها المائية سنويا.

وأوضح أن أي نقص في تصرفات النيل الأزرق، من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، يجب أن يكون له نفس التأثير على حصة السودان حسب اتفاقية ١٩٥٩، مشيرا إلى أن تعريف المنافع المشتركة من السد (إن وجدت)، يجب أن يكون مترجم لمنافع صافية لكل دولة على حده دون تكبد الدولة لأي تكلفة إضافية.