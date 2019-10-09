شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزراء» يوافق على نقل أصول المنشآت العلاجية ببورسعيد لـ«العامة للرعاية الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر الماضي على نقل أصول بعض المنشآت العلاجية التابعة لمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي في محافظة بورسعيد إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية كخطوة محورية في إجراءات التحول المؤسسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويتولى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وضع نظم وإنهاء إجراءات نقل العاملين بتلك المنشآت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال شهرين كحد أقصى.

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يأتي هذا النقل وفقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 59 المشار إليها المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي أشاد بديناميكية العمل بين الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع كأحد أهم مشروعات الدولة القومية التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأشارت الوزارة، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية هي واحدة من الهيئات الثلاث التي شكلها قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018 ودورها هو تقديم الرعاية الصحية لجميع المنتفعين بالمنظومة من خلال مراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الثانوية والمستشفيات المتخصصة، لتنضم بذلك إلى هيئة الاعتماد والرقابة والتي تتبع رئاسة الجمهورية، وهيئة التأمين الصحي الشامل التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، افتتحت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يرافقها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان يوم 29 أغسطس الماضي وتضم الهيئة عددًا من الإدرات منها إدارة مكافحة العدوى والجودة ورضا المنتفعين والتي تعد إدارة جديدة في الهيئات الحكومية دورها تقييم الخدمة المقدمة بناء على آراء المنتفعين وبحث الشكاوي والمقترحات المقدمة والعمل على تقديم حلول فورية لها، موضحًا أنه يضم 96 موظفًا من مختلف التخصصات الطبية وغير الطبية، حيث تم انتدابهم من مديرية الشؤون الصحية والوحدات التابعة لها بالمحافظة، مضيفة أنه سيتم استكمال الانتداب لعدد آخر ليصبح عدد العاملين بالهيئة 150 موظفًا، وذلك كان في إطار الإستعدادات لإنهاء نقل تبعية المنشآت إلى فرع الهيئة العامة للرعاية العلاجية ببورسعيد.