شكرا لقرائتكم خبر عن "ملتزمون بحق مصر فى المياه"..أهم تصريحات رئيس الوزراء عن سد النهضة أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية، الرى، بيانا اليوم الأربعاء، امام الجلسة العامة بمجلس النواب، عن سد النهضة الإثيوبى، وفيما يلى نرصد أبرز التصريحات:تصريحات رئيس مجلس الوزراء
نطالب بوسيط دولى لخلافنا مع إثيوبيا
قمنا بمسارات تفاوض مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادى عن سد النهضة
وفقا للتعاريف الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائى
وضعنا رؤية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى2037 بتكلفة 900 مليار جنيه
رفعنا إنتاجية تحلية المياه فى اليوم من 80 ألف متر مكعب إلى 800 ألف فى 4 سنوات
كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيلوزير الخارجية
الرئيس وجه باتخاذ ما يلزم من تدابير سياسية لحماية حقوقنا المائية
إثيوبيا أعلنت عن سد النهضة بالمخالفة للقانون الدولى
استمرار إثيوبيا فى ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد استقرار المنطقةوزير الرى
موقفنا بسد النهضة صحيح.. وطلبنا وسيط لعدم استهلاك الوقت
مصر أكثر دول العالم كفاءة فى استخدام المياه بنسبة 90%
لا صحة لما يشاع خطأ بأن مصر ضد التنمية فى حوض النيل
كانت هذه تفاصيل خبر "ملتزمون بحق مصر فى المياه"..أهم تصريحات رئيس الوزراء عن سد النهضة أمام البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.