شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان التركى يقصف خط كهرباء يغذى محطة مياه برأس العين شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل التليفزيون السورى، أن العدوان التركى فى شمال البلاد استهدف خط الكهرباء الذى يغذى محطة مياه علوك بريف رأس العين شمال غرب الحسكة. وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا. وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية. Advertisements وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى. فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السورى.

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