تركيا تبدأ العدوان العسكرى على شمال شرق سوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء "رويترز" منذ قليل، ان الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، اعلن بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤول أمني تركي أن العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

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فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية في الشمال السوري.