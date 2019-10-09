شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية ترد على العدوان التركى باستهداف جيلان بينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل الإعلام السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية تستهدف مدينة جيلان بينار التركية، ردا على العدوان التركى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وأعلن أردوغان بدء العدوان التركى بتنفيذ العمليات العسكرية على شمال شرق سوريا.

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وأكد مسئول أمنى تركى أن العملية التركية فى سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالي.

فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، أن الطائرات الحربية التركية تشن ضربات جوية فى الشمال السوري.