السيسى يستقبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفداً أمريكياً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الوفد الأمريكى يعرب عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس في نشر ثقافة السلام في منطقة الشرق الأوسط. Advertisements







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