شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح كثيف للمدنيين فى بلدة رأس العين بشمال سوريا نتيجة العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر سورية متطابقة، إن هناك حركة نزوح كثيفة للأهالى من بلدة رأس العين بالحسة فى الشمال السورى، نتيجة العدوان التركى. وتوالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالقصف التركى لشمال سوريا، حيث قال مسؤول روسى، لشبكة "سكاى نيوز"، إن العملية العسكرية التركية اعتداء على السيادة السورية.

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