شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ناقشنا ملفات سياسية واقتصادية فى المباحثات مع الجانب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن لقائه مع رئيس وزراء فلسطين، الدكتور محمد اشتية، تطرق للعديد من القضايا بين البلدين منها السياسية والاقتصادية وحركة التجارة بين الدولتين ومجالات التعاون فى الطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة .

وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء المباحثات بين البلدين، أنه تم تكليف كل وزير بمتابعة كل ملف بين الدولتين تم الاتفاق عليه خلال المباحثات الثنائية، ورحب فى ختام تصريحاته بزيارة نظيره الفلسطينى والوفد المرافق له.